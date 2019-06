Obernbreit vor 8 Stunden

Schwarzes Mountainbike gestohlen

Am Montag wurde im Laufe des Tages im Gertholzweg in Obernbreit laut Polizeibericht aus einer offenen Garage ein Mountainbike gestohlen. Das schwarze Herrenfahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: 09321 1410.