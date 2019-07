Kitzingen vor 1 Stunde

Schwarzes Herrenfahrrad gestohlen

Am 2. Juli, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, wurde laut Pressemitteilung in der Repperndorfer Straße ein 600 Euro teures Fahrrad geklaut. Der unbekannte Täter stahl das gesicherte schwarze Herrenrad, Marke Cube, vom Fahrradständer am Parkplatz eines Schnellrestaurants.