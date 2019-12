Albertshofen vor 22 Minuten

Schwarzes E-Bike in Albertshofen gestohlen

In der Zeit von 15. Dezember morgens bis 17. Dezember mittags hat ein Unbekannter vor dem ehemaligen Feuerwehrhaus in der Kitzinger Straße in Albertshofen ein Fahrrad gestohlen. Der Täter entwendete ein schwarzes E-Bike der Marke Haibike im Wert von etwa 500 Euro. Das Rad befand sich auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils und war durch ein Schloss gesichert.