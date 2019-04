Albertshofen vor 1 Stunde

Schwarze Zahl auf Omnibus gesprüht

Mit schwarzer Farbe wurde die Beifahrerseite eines Omnibus besprüht. Das Fahrzeug war in der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 6.45 Uhr, in der Hügelstraße in Albertshofen geparkt.