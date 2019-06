Fahr vor 9 Stunden

Schwarzangler erwischt

Die Besatzung eines Polizeibootes bemerkte am Sonntagmittag am Mainufer bei Fahr einen angelnden Mann. Bis das Boot am Ufer anlegen konnte, hatte sich der Mann bereits entfernt. Seine Flucht dauerte aber nicht lange. Er wurde kurz darauf von einer Streife gestellt, heißt es im Polizeibericht. Der 38-jährige Mann hatte einen Eimer mit sich geführt, in dem er vier lebende Rotaugen hatte. Die Fische waren nur mit wenig Wasser bedeckt und schnappten stark nach Luft. Die Fische wurden in den Main zurückgesetzt. Die Überprüfung ergab, dass der Mann keinen Fischereischein und auch keinen Erlaubnisschein hatte. Die Angel wurde sichergestellt.