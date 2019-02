Schwarzacher besuchen französische Partnergemeinde

Drei Jahre besteht die Partnerschaft zwischen Schwarzach am Main und dem 40 Kilometer nördlich von Paris gelegenen La Chapelle-en-Serval. Was 2016 mit einer ersten Delegation von fünf Personen begann, ist inzwischen auf Besuche in Reisebusstärke gewachsen. Im jährlichen Wechsel wird je eine Fahrt organisiert. 2018 kamen die Franzosen zur Aufstellung des Stadtschwarzacher Maibaums und lernten begeistert fränkisches Brauchtum kennen.

Heuer fahren die Schwarzacher vom 15. bis 22. Juni nach Frankreich und werden in La Chapelle unter anderem das "Fête de la musique" erleben, ein landesweit bekanntes Sraßenmusikfest. Die vom Schwarzacher Partnerschaftskomitee vorbereitete Reise liegt bewusst in den Pfingstferien. So will man auch Familien mit Kindern die Chance geben, Eindrücke vom Partnerland zu bekommen und die Gegend rund um La Chapelle zu erkunden. Da darf natürlich ein Tag im Parc Astérix, dem drittgrößten Vergnügungspark in Frankreich, nicht fehlen. Auch das benachbarte Schloss Chantilly mit seiner Pferderennbahn und der berühmten Crème Chantilly ist ein Ziel der Fahrt.

Ein fröhliches Wiedersehen wird es bei der deutsch-französischen Begegnung mit den Bürgern aus La Chapelle geben. Geplant ist auch ein internationales Fußballspiel. Ein besonderes Bonbon ist ein zweitägiger Ausflug ins nahe Paris samt Bootsfahrt auf der Seine und Besichtigung der bekanntesten Sehenswürdigkeiten.

"Die Reise ist für alle Altersgruppen geeignet, wie immer begleiten französischsprachige Gruppenmitglieder die Fahrt", warb Organisator Frédéric Achereiner. Er ist Leiter des Partnerschafts-Komitees und hofft auf einen vollen Bus. Maximal 50 Leute können mitfahren, daher empfehle sich eine rasche Anmeldung bei ihm, Tel.: (09324) 8509000 oder Michaela Möslein, Tel.: (09324) 99914. Als offiziellen Anmeldeschluss gilt der 1. März. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.schwarzach-main.de