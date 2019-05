Schwarzach vor 3 Stunden

Schwarzacher Senioren wandern zum Schwanberg

Auf ökumenische Spurensuche im Patoralen Raum St. Benedikt begaben sich dieSchwarzacher Senioren zusammen mit Pfarrer Erich Eiselein und DiakonKleinschnitz. Über Laub, Prichsenstadt, Kirchschönbach, Untersambach,Greuth, Castell und Wiesenbronn führte die Route über die GroßlangheimerHardhöhe und den Kiliansberg hinauf zum Schwanberg. Nach einem Zwischenstopp in der Casteller Kirche war das Ziel der Tour der Schwanberg. Nachder Kaffeepause gab es Informationen zur Communität Casteller Ring, dieTeilnehmer erkundeten das Gelände und sammelten sichzusammen mit den Schwestern zum Abendgebet in der Kirche. Froh undzufrieden, bei gutem Essen und Gesang ging der Tag in Großlangheim zu Ende, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Dankeschön galt der Leiterin des Seniorenkreises Stadtschwarzach.