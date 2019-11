Schwarzach vor 21 Minuten

Schwarzacher Kolpingfamilie zu Gast in der Lausitz

Die Euro-Region Lausitz, auch der Garten der Mutter Gottes von Rosenthal genannt, war Ziel eines Ausfluges der Teilnehmer der Schwarzacher Kolpingfamilie, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lutherstadt Altenburg mit der Brüderkirche, Meisen mit dem Dombergblick, dem Marktplatz, die sächsische Weinstrasse entlang zum Weingut Schloss Wackerbad waren Stationen bei der Anreise nach Cottbus. Bad Muskau mit seinem Schloss und dem grenzüberschreitenden Fürst Pückler-Park, die Altstadt von Budysin Bautzen, das sorbische Museen waren tags darauf weitere Reiseziele, bevor die Gruppe auf Schloss Milkel willkommen geheißen wurde. Begrüßt wurden die Unterfranken vom Schlossbesitzer, einem Landsmann aus Segnitz, der mit viel Mühe und Fleiß nach 20 Jahren Sanierungsarbeiten ein Kleinod geschaffen hat. Zum Abschluss nahmen die Schwarzacher an einem zweisprachigen Gottesdienst in Kloster Marienstern teil.