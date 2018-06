Schwarzacher Gößweinstein Wallfahrer unter neuer Leitung

„Das ist der Hammer!“, so tief beeindruckt zeigte sich der Gößweinsteiner Wallfahrtsseelsorger Pater Aurelian Kornel Ziaja in der oberfränkischen Basilika. Grund dafür war das Jubiläum, für das er Alois Fröhling aus Stadtschwarzach am Sonntag ehren durfte. Seit 65 Jahren wallt der Jubilar nach Gößweinstein, 49 Jahre davon war er als Wallfahrtsleiter für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich.

Vor wenigen Tagen feierte Fröhling seinen 80. Geburtstag, daher hat er altersbedingt diese Aufgabe abgegeben und wurde nun gebührend verabschiedet. Lang anhaltender dankbarer Applaus brandete seitens der Schwarzacher Wallfahrer und der Gottesdienstbesucher auf. Das Schwarzacher „Bläserecho“ gestaltete nicht nur den Gottesdienst musikalisch, sondern spielte einfühlsam als Abschiedsgeschenk „My Way“.

Nachfolger Klaus Schömig, von dessen Großvater Alois Fröhling einst die Aufgabe des Wallfahrtsleiters übernommen hatte, erinnerte in seiner Laudatio an die Veränderungen der Wallfahrt während der letzten sieben Jahrzehnte. Hierzu verglich er die Teilnehmer des Bittgangs mit einer Fußballmannschaft und ihrem Trainer.

Die Ehefrau des Jubilars, Viktoria Fröhling, schloss er mit ein, sie wurde für 50 Jahre Wallfahrten nach Gößweinstein ebenfalls geehrt. „Teamwork und Fairplay waren für Euch immer das Ziel“, stellte Klaus Schömig als besondere Eigenschaften heraus. Er wünschte sich, dass das Ehepaar Fröhling der Wallfahrt noch lange treu bleibt. „Wir werden Euch immer einen Platz in der ersten Reihe reservieren,“ versprach Klaus Schömig.

Weitere Ehrungen

Seit 25 Jahren pilgern Uschi Bischof und Heike Schömig nach Gößweinstein. Sie wurden ebenfalls von Franziskanerpater Aurelian geehrt. Den festlichen Gottesdienst feierte Pater Isaak Grünberger vom Kloster Münsterschwarzach mit einer herzlichen Fröhlichkeit. Sein Name heiße ja auch wörtlich übersetzt „Gott lacht“, witzelte er. Die Menschen aus Schwarzach und den umliegenden Ortschaften habe er als Menschen mit Charakter und Glauben kennengelernt. Dennoch blieben viele vor „Wüstenerfahrungen“, Neid, Streit, Krankheit oder Tod nicht verschont. In der Wallfahrt dürften die Menschen all dies der Güte Gottes anvertrauen. Er wünschte den Schwarzacher Pilgern, dass sie Kraft sammeln, gestärkt heimgehen und offen für Gott bleiben können.

Ein dickes Dankeschön sagte Alois Fröhling seinem Nachfolger Klaus Schömig, Pater Isaak, dem „Bläserecho“ unter Leitung von Hubert Blaß, Lektor Werner Scharf und den 16 Ministranten die mitgewallt waren. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Wallfahrt auch künftig gut fortgeführt werde. Immerhin pilgern die Schwarzacher seit 1720 nach Gößweinstein.