Schwarzacher Erst-Helfer beweisen sich bei Landeswettbewerb

Wochenlang haben sie Verbände angelegt, Beine geschient und Erst-Hilfe-Theorie gebüffelt. Bestens gerüstet ging es also für die Sunshine Kids der Jugendrotkreuz-Gruppe Schwarzach nach Chieming, um beim Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb zu zeigen, was sie drauf haben. An acht Stationen auf einem gut zwei Kilometer langen Parcours stellten die Mädchen ihr Wissen, ihre Geschicklichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis. Wasser pumpen, Gewichte abschätzen, Platzwunden verarzten und gemeinsam ein Theaterstück aufführen – das waren nur einige Aufgaben des Wettbewerbs.

Die Erwartungen haben sich fast erfüllt

Beim Landeswettbewerb traten sie in der Altersstufe der Zehn- bis Zwölfjährigen gegen neun weitere Gruppen an. Am Ende kamen sie auf den siebten Platz, wie vergangenes Jahr. "Eigentlich wollten wir uns dieses Jahr verbessern und Platz sechs erreichen. Uns hat aber nur ein halber Punkt gefehlt zum sechsten Platz", sagt Erst-Helferin Lara. Besonders in der Praxis punkteten die Bezirkssieger aus Dettelbach. "Das wichtigste ist, dass wir im Notfall handeln können", ergänzt Lena.

Schürf- und Platzwunden, professionell geschminkt, versorgten die Rotkreuzler in unterschiedlichen Notfallsituationen gekonnt, nur den Schock erkannten sie nicht. "Die Praxis ist für die Kinder schon fast zur Routine geworden, während die Theorie eine größere Herausforderung darstellt", sagt Betreuerin Tina Klossek. Das Rotkreuz-Wissen war laut Lara am schwierigsten: "Wir mussten entscheiden und begründen, ob ein Verletzter mit tiefer Schnittwunde ins Krankenhaus muss oder nicht." Die Station Fun & Action machten den Kinder am meisten Spaß: Es galt, Wasser in einen Eimer zu pumpen. Und dabei wurde nicht nur der Eimer nass.

Sturm fegt übers Zeltlager

Die Jury bewertete nicht nur ihr Können in Theorie und Praxis, sondern auch das soziale und kulturelle Engagement sowie den Teamgeist der Gruppen. Dafür mussten alle Teilnehmer in den Pausen zwischen den verschiedenen Stationen ein kurzes Theaterstück einüben. "Wir mussten in die Rolle verschiedener Berufe wie zum Beispiel Architekt, Kellner oder Müllmann schlüpfen und ein Stück improvisieren", erzählt Amely. Das BRK-Jahresthema Menschlichkeit kam dabei besonders zum Tragen, sagt Betreuerin Alexandra Brünner.

Die größte Herausforderung für die Mädchen kam aber erst am Abend. Ein schwerer Sturm zog auf. Viele Zelte wurden beschädigt. Die Teilnehmer retteten sich in die Turnhalle, wo sie auf Sportmatten mit Notdecken schliefen. Auch deswegen sind sich Lisa, Lena, Lara, Sarah und Amely einig: "Das Wochenende war wirklich ein unvergessliches Erlebnis für uns."

Die Jugendrotkreuz-Gruppe Schwarzach trifft sich alle zwei Wochen. Bei Interesse stellt die Geschäftsstelle Kreisverband Kitzingen, Tel.-Nr. (0 93 21) 2 10 30, Kontakt zur Jugendrotkreuz-Gruppe Schwarzach her.