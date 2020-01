Schwarzach: Doppelerfolg für Michael Troll beim Königsangeln

Beim vergangenen Königsangeln des Sportangelvereins Schwarzach schoss Benedikt Wander den Vogel ab. Mit einem fast zehn Kilogramm schweren Graskarten wurde der Nachwuchsakteur Jugendanglerkönig. Bei den Erwachsenen landete Michael Troll einen Doppelerfolg. Erst sicherte er sich den Titel des Anglerkönigs, um später als Vereinsmeister in die Erfolgslisten der Anglervereinigung eingetragen zu werden.

In der Hauptversammlung der Gemeinschaft am Sonntag im Sportheim des SV Stadtschwarzach gab es aus den Händen von Christian Greim die Königsketten und Ehrenurkunden. Neben den Ehrungen der aktiven Angler zeichnete der Vorsitzende des Sportangelvereins langjährige Mitglieder aus, die ihr 40-jähriges Jubiläum der Zugehörigkeit feierten. Urkunden lagen für Bernd Stöckinger, Wolfgang Göbel, Herbert Schneider, Rainer Dressel, Thomas Gerhard und Franz Brosch bereit.

Nachwuchs macht dem Verein Freude

In seinem Jahresrückblick skizzierte Greim die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate. Zum Jahreseröffnungsangeln verzeichnete man eine gute Beteiligung. Im Gegensatz dazu sei das Interesse am Weißfischangeln gering gewesen. Seitens des Vorstandsteams überlege man deshalb, diese Veranstaltung zu streichen, so Greim. Auch beim Königsangeln hätte sich der Vorsitzende mehr Teilnehmer gewünscht.

Freude bereitet ihm der Nachwuchs. Beim Nachtangeln hatten die Kinder und Jugendlichen Spaß. Sogar bei Arbeitseinsätzen waren sie stark vertreten. Beim traditionellen Fischerfest waren die Stände dank der vielen Gäste restlos ausverkauft. Zufrieden mit dem Vereinsleben zeigten sich die 39 anwesenden Mitglieder. Lediglich eine Anregung musste ins Protokoll aufgenommen werden: Der Wasserstand im Vereinssee ist sehr niedrig. Wegen des Fischbesatzes sollte man sich Gedanken machen, so die Meinung eines Teilnehmers. Günter Wich schlug vor, die Raubfischsaison einen Monat früher als bisher, also bereits am 1. Juni, beginnen zu lassen.