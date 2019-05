Schwandertag: Auch die Weinprinzessinnen waren unterwegs

Den Frühling in der Natur erleben, dazu einen Schoppen genießen und einen herrlichen Ausblick auf den Schwanberg und die Großlangheimer Flur haben – das war das Großlangheimer Hardthüttenfest am Maifeiertag. Der Weinbauverein mit seiner Vorsitzenden Dorothea Glaser hatte sich gerüstet und wurde durch eine große Besucherschar für das Engagement belohnt. Besonders der Silvaner und der Bacchus waren laut Glaser bei den Weinfreunden gefragt. Von der Aussichtsplattform in der Form eines liegenden Bocksbeutels hatten die Gäste einen schönen Weitblick.

In den Weinbergen am Fuße des Schwanbergs wanderten und radelten am Maifeiertag sehr viele Menschen, bewirteten doch beim sogenannten Schwandertag nicht nur die Großlangheimer ihre Gäste. Auch die anderen Weinbauvereinen der Schwanberg-Anrainer-Gemeinden Rödelsee, Wiesenbronn und Iphofen empfingen die Genießer mit Feststationen inmitten der Weinberge.