Schwäne spazierten durch Wiesentheid

Einer aufmerksamen Bürgerin war aufgefallen, dass sich am Samstag gegen 10.45 Uhr mitten im Ortszentrum von Wiesentheid im Bereich des ehemaligen Forstamtes eine Autoschlange bildete. Bei genauerem Hinsehen war der Grund schnell gefunden, wie es im Presseschreiben heißt.

Ein stolzer Schwan war auf der Balthasar-Neumann-Straße mitten im Einkaufsverkehr zu Fuß unterwegs. Die alarmierte Wiesentheider Stützpunktwehr konnte das Tier einfangen und im Laderaum des Gerätewagens behutsam wieder an seinen Heimatort, den Wiesentheider Schloßparksee, zurückbringen.

Noch während der Schwan wieder in den Park gebracht wurde, kam ein zweiter Hilferuf aus dem Ortsgebiet. Dort war ein weiterer Schwan in der Erweinstraße auf Erkundungstour gegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte er es sich auf der Dachterasse der Vinothek gemütlich gemacht. Auch er wurde eingefangen und sicher wieder im Schlosspark ausgesetzt, so die Mitteilung abschließend.