Schutz der Artenvielfalt: Wasserspende für Kiebitze

Kürzlich erschien in dieser Zeitung ein Artikel über engagierte Bauern im Artenschutz . Dieser erinnerte die Mitglieder der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Unterfranken (OAG) daran, dass es letzten Sommer auch ein erwähnenswertes Pilotprojekt zur Erhaltung der Artenvielfalt im Landkreis Kitzingen gab. Zwei Landwirte halfen laut ihnen mit, den Bruterfolg von drei Kiebitzpaaren über die anhaltende Hitzeperiode zu retten. Auf den Feldern nahe der B 22 bei Dettelbach brüten schon seit einigen Jahren immer wieder Kiebitze. Die Vögel stehen auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands. Ihr Vorkommen im Landkreis Kitzingen ist sehr selten. Die Dettelbacher Landwirte Christian Schmitt und Rainer Böhm nahmen deshalb bei der Bewirtschaftung ihrer Felder Rücksicht auf die Tiere, damit diese nicht zu Schaden kamen.

Der Bau einer Vogeltränke

Christian Schmitt informierte vergangenen Sommer den Betreuer der Tiere von der OAG über den Termin, an dem er seine Felder spritzte, sodass die Nester in der Nacht vorher mit Eimern abgedeckt werden konnten und geschützt blieben. Wegen der langanhaltenden Hitzewelle waren allerdings alle Pfützen auf den Feldwegen ausgetrocknet, weshalb die Kiebitze Gefahr liefen, zu verdursten. Kiebitzküken müssen pro Tag 36 Gramm Wasser trinken. Der Landwirt Rainer Böhm stellte deshalb circa 20 bis 30 Quadratmeter seines Ackers zur Verfügung, die zu dem Zeitpunkt unbewirtschaftet waren. Dort wurde mit einer Folie eine Vogeltränke gebaut. Außerdem spendete er circa 1000 Liter Wasser und befüllte die Grube mithilfe seiner landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Auch das Landratsamt Kitzingen war an diesem Projekt beteiligt, indem es der OAG eine Aufwandsentschädigung auszahlte und mit ihr in regem Austausch stand.

Ausblick für den Sommer 2019

Die Kiebitztränke wurde laut Angaben der Vogelschützer gut angenommen, alle Kiebitze konnten so gerettet werden. Ob dieses Jahr ein ähnliches Projekt stattfindet, hängt davon ab, wie trocken der Sommer wird. Erst dann wird sich zeigen, ob die Pfützen auf den Feldwegen ausreichen. Rainer Böhm versicherte aber, sollten die Kiebitze dieses Jahr erneut auf seinem Feld brüten, werde er natürlich auch wieder mit der Bewirtschaftung aufpassen.