Schulpreis für Lena Knaier und PEERplus

Der Gruppenschulpreis des Egbert-Gymnasiums ging in diesem Sommer an die vielfach ausgezeichnete Schülerzeitung PEERplus. Sie gewann den Schülerzeitungswettbewerb der Ministerialbeauftragten für Unterfranken und den bayernweiten Wettbewerb „Die Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einen weiteren Schulpreis bekam Abiturientin Lena Knaier am Ende des Schulfestgottesdienstes durch den Elternbeirat und den Münsterschwarzacherkreis überreicht. Die Absolventin hat im Abitur die Traumnote 1,0 erreicht. Ihr besonderes Interesse galt den Sprachen Latein und Griechisch, die sie bis zu den Abschlussprüfungen belegte. Im Fach Griechisch erhielt sie die Ehrennadel des Deutschen Altphilologenverbandes in Gold und seit der zehnten Klasse war Lena Stipendiatin der Stiftung "Talente im Land".

Vielseitiges Engagement

Neben ihren exzellenten schulischen Leistungen zeigte Lena auch in anderen Bereichen hohen Einsatz: Seit der Mittelstufe war sie in der SMV aktiv, auch ihre Aufgabe als Tutorin und als Schülerlotsin erfüllte sie gewissenhaft. Sie beteiligte sich am Projekt "Schüler helfen Schülern" und war Mitglied der Conflict-Police.

Als Teammitglied der Netzgänger, klärte sie Mitschüler über den richtigen Umgang mit dem Internet auf. In der Oberstufe war sie zudem Jahrgangsstufen- und Schülersprecherin. Außerdem war Lena in gleich in zwei Wettkampfmannschaften des EGM (Basketball und Leichtathletik) erfolgreich und engagierte sich dort als Schiedsrichterin. In ihrer Heimatgemeinde Reupelsdorf ist Lena Knaier zusätzlich bei der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.