Schulnotizen

„In 300 Jahren vielleicht“ lautet der Titel des historischen Jugendromans, den Tilman Röhrig bei einer Lesung am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach präsentierte. Das Geschehen spielt zur Zeit des 30-jährigen Krieges, dessen Ausbruch sich in diesem Jahr zum 400. Mal jährt. In einer Diskussion ging es auch um die Frage, was das Geschehen von damals mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, so die Mitteilung. Röhrig zog Parallelen zwischen dem 30-jährigen Krieg und dem heutigen Kriegsgeschehen in Syrien: „Auch damals gab es viele verschiedene Kriegsparteien und es war schwer zu sagen, wofür die einzelnen Gruppen kämpften, worin ihr genaues Ziel bestand und wer hier als gut oder böse anzusehen ist.“