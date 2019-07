Wiesentheid vor 49 Minuten

Schulnotiz: Emilie Rehberger schaffte Traumnote 1,0

Emilie Rehberger, Schülerin am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH), hat den traumhaften Abiturdurchschnitt von 1,0 geschafft und auch die Hochbegabten-Prüfung bestanden.Emilie besuchte den sprachlichen Zweig am LSH und hat sich in den vergangenen Jahren intensiv in ihrer Schule engagiert: Sie arbeitete in der Schülermitverantwortung (SMV) mit. Darüber hinaus moderierte sie gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen die jährlichen Frühlingskonzerte. Auch im Musiktheater war sie aktiv und spielte im Sommer 2018 die Hauptrolle im Musiktheaterstück „Eleonore“.