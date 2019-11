Marktbreit vor 1 Stunde

Schulnotiz: Bulgarische Gastlehrerin zu Besuch

"Guten Tag Marktbreit" auf Bulgarisch. Mit diesen Worten begrüßte Anna Tswetkowa alle Schülerinnen und Lehrer des Gymnasiums Marktbreit. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist sie eine Deutschlehrerin aus Ruse in Bulgarien, die für drei Wochen Gastlehrerin am Gymnasium Marktbreit ist.