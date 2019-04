Wiesentheid vor 31 Minuten

Schulnotiz:Benimm ist in - Workshop an der Nikolaus-Fey-Schule

Die Schüler der Praxisklasse der Nikolaus-Fey-Mittelschule Wiesentheid starten nach Abschluss dieses Schuljahres in das Berufsleben. Hierbei wird immer mehr Wert, neben den Zeugnisnoten, auch auf Etikette, Stil und gutes Benehmen gelegt. Daher nahm die P-Klasse das Angebot des AOK-Schulservice in Anspruch und absolvierte den praxisorientierten Workshop „Let`s benimm“ unter der Leitung von Sven Kelber, teilt die Schule mit. In dem dreistündigen Seminar wurden wichtige Verhaltensregeln im beruflichen Alltag besprochen und auch aktiv ausprobiert. Zum Abschluss der Veranstaltung mussten die Teilnehmer mit Hilfe eines Tests beweisen, dass sie sich nun besser benehmen können. Darüber hinaus erhält jeder Schüler ein Zertifikat, welches mit Sicherheit einen positiven Eindruck in den Bewerbungsunterlagen hinterlassen wird.