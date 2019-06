Schulkinder müssen sich gedulden

In der Sitzung des Rüdenhäuser Gemeinderates teilte Bürgermeister Gerhard Ackermann mit, dass nun die offizielle Zusage für den Kauf eines neuen Buswartehäuschens eingegangen ist. Nach der Verlegung der Haltestelle in der Sandstraße stellt die Gemeinde dort einige Meter weiter ein Häuschen auf, finanzielle Unterstützung wurde beantragt und nun zugesagt. Die Kommune muss 12 000 Euro der Kosten beisteuern, die Lieferzeit beträgt laut Bürgermeister Ackermann sechs bis sieben Monate.

Ein neues Häuschen in der Siedlung war erforderlich, das Verlegen hatte der ÖPNV zur Auflage gemacht, um dort besser rangieren zu können. Zudem befand sich das bisherige Häuschen in einem schlechten Zustand. Weitere Haltestelle für die Busse ist im Bereich des Kirchplatzes in der Ortsmitte.

Ärger gab es im Ort aktuell wieder einmal wegen Hundekots auf Gehwegen. In der Sitzung wurde moniert, dass vor allem im Bereich Marktstraße und Industriestraße zuletzt oft Häufchen von Vierbeinern auf den Gehwegen lägen. Die Gemeinde ist laut Bürgermeister für jeden Hinweis auf die Verursacher dankbar und werde die Beseitigung der Häufchen in Rechnung stellen, kündigte er an.

Weiter gab Bürgermeister Ackermann in der Ratssitzung die Ergebnisse der Sitzung der Teilnehmergemeinschaft zur Dorferneuerung bekannt. Hier ging es um Details beim Ausbau der Marktstraße, die Gestaltung der Ecke zum Paul-Gerhardt-Platz und des Johann-Friedrich-Gärtchens in diesem Bereich. Anregungen, wie das Verlegen von Sitzbänken im Gärtchen, oder das Pflanzen von Bäumen an verschiedenen Stellen entlang der Straße, wurden gebilligt und werden nun in die Pläne mit aufgenommen.