Schuljahr startet mit sieben neuen Gesichtern

Der langjährige Lehrer Andreas Herrmann trat mit Beginn des Schuljahres den Posten des stellvertretenden des Schulleiters an. Nach Einsätzen im Ganztag und vor allem als neuer Betreuer des Schulverwaltungsprogramms im Landkreis Kitzingen übernimmt er die neu zusammengestellte 7. Klasse des Mittlere Reifezugs.

Als ebenfalls neue Mitarbeiterin hat Nicole Schwab mit Beginn des Septembers das Sekretariat der Schule übernommen. Sie arbeitete laut Pressemitteilung lange Zeit bei einer Bank und freut sich auf die Arbeit mit allen Schülern.

Ein Rückkehrer aus München bereichert außerdem das Schulleben: Hubertus Funk, Seminarleiter für angehende Mittelschullehrerinnen und -lehrer. Der musikalische Oberfranke übernimmt mit anderen Kollegen den geplanten Schulchor mit Schulband.

Für den katholischen Religionsunterricht wurde in diesem Schuljahr Maria Edenharter aus Mainbernheim gewonnen. Sie arbeitet sowohl in der Grund- als auch in der Mittelschule.

Neu an der Schule ist außerdem David Schwarzkopf. Nach seinem Studium in Bamberg ist er ab diesem Schuljahr als Lehramtsanwärter an der Schule, vor allem in den 7. Klassen vor allem für Sport, GSE und Chemie eingesetzt.

Luisa Tischler kam direkt nach ihrem zweiten Staatsexamen, das sie in Karlstadt ableistete, nach Iphofen. Allerdings wird sie in ihrer Funktion als mobile Reserve auch an verschiedenen anderen Schulen im Landkreis eingesetzt werden.

Last but not least hat Stefanie Ackermann nach ihrer Elternzeit den Weg an die Schule zurückgefunden. Sie wird im laufenden Schuljahr die dritte Klasse unterrichten.