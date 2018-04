Schulhausumbau in Willanzheim dominiert

Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 soll das neue Schulhaus in Willanzheim eröffnet werden. 3,5 Millionen Euro wird das Großprojekt nach aktueller Schätzung kosten. Was es auf dem Weg bis zur Eröffnung noch zu tun gibt, darüber sprach Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bei der Willanzheimer Bürgerversammlung.

Reifenscheid-Eckert stellte das Raumkonzept in der künftigen Schule vor: Demnach gibt es an der Schule eine zentrale Nachmittagsbetreuung für die Grundschüler aus den Ortsteilen und Seinsheim. Sobald die Schule ihren Betrieb aufnimmt, wird das Hüttenheimer Schulhaus, in dem aktuell die Kinder beschult werden, abgerissen – denn die mangelnde Barrierefreiheit, statische Probleme und der schlechte Brandschutz ließen einen Umbau des Gebäudes zum Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten nicht wirtschaftlich darstellen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro gewährt die Regierung von Unterfranken einen Zuschuss 70 Prozent (2,2 Millionen Euro). Zudem bekommt die Gemeinde noch ein KfW-Förderdarlehen samt Tilgungszuschuss von 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde muss demnach einen Eigenanteil von 100 000 Euro beisteuern. Dazu sind noch 250 000 Euro für die Küche, Einbaumöbel und Außenanlagen aufzuwenden. Was die Gemeinde davon alleine tragen muss, ist noch offen. Es gilt abzuwarten was an Fördermittel aus einem staatlichen Schul-Kommunal-Investitions-Förderprogramm fließt, so die Bürgermeisterin.

Inzwischen seien schon Aufträge im Volumen von 1,5 Millionen Euro vergeben worden, wobei die Abgebote addiert nur 70 000 Euro von der Kostenschätzung entfernt seien. Reifenscheid-Eckert zeigte sich darüber erfreut, dass mehrheitlich regionale Handwerksfirmen die Aufträge ausführen werden.

Zum neuen Baugebiet Ebental vier informierte die Bürgermeisterin, dass nur noch fünf Bauplätze frei sind; die Nachfrage halte an. Auch in Hüttenheim habe die Gemeinde kaum noch Bauplätze und in Markt Herrnsheim würden die wenigen Parzellen nur an Einheimische vergeben. In naher Zukunft soll deswegen in Hüttenheim ein Areal über einen Bebauungsplan nachverdichtet werden, was sechs bis acht neue Bauplätze bescheren soll.

Reifenscheid-Eckert äußerte ihren Stolz darüber, dass der Willanzheimer Güterwald zum immateriellen Kulturerbe in Bayern erklärt wurde. Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass der Landkreis künftig 30 Prozent für die Sanierung von privaten Kleindenkmälern gewährt. „Derzeit gibt es ein großes Kommen und Gehen“, so die Bürgermeisterin zur dezentralen Asylbewerberunterkunft in Willanzheim, die als eine der letzten ihrer Art im Landkreis im Februar 2019 geschlossen wird. Auch die dezentrale Einrichtung im Ortsteil Markt Herrnsheim gibt es nicht mehr; diese wird künftig als Einrichtung für unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge genutzt.

Die Mitgliedsgemeinden der interkommunalen Allianz 7/22 Südost beschäftigen sich bislang mit dem Konzept des Kernwegenetzes. Für das Projekt Gemeinde-Archive zur Aufarbeitung der Gemeindearchive in den beteiligten ILE (Integriertes Ländliches Entwicklungsprojekt)-Kommunen ist Julia Halbleib für die hauptverantwortliche Gemeinde Willanzheim eingestellt worden.