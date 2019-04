Schulgarten verwüstet

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, verwüsteten unbekannte Täter in der Sickershäuser Straße in Kitzingen einen Schulgarten. Die Täter warfen laut Polizeibericht die Abdeckung eines Hochbeetes in den angrenzenden Bach. Außerdem wurde eine Tauchpumpe für die Teichanlage beschädigt. Es entstand Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.