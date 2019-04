Schule beschmiert

Zwischen Samstag, 6 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, ereignete sich in der Neuen Obernbreiter Straße in Marktbreit an der Schule eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter besprühten mit schwarzer Farbe eine Außenfassade des Schulgebäudes. Es wurden zwei Herzen und der Schriftzug „ACAB“ angebracht. Es entstand Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.