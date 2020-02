Schulbus und Fahrzeug kollidieren in Kitzingen

Am Montagfrüh ereignete sich an der Kreuzung zur Bundesstraße 8/Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin eines Schulbusses, der mit etwa 40 Schulkindern besetzt war, wollte nach links abbiegen.Hierbei zog die Frau ihren Bus einige Meter zu früh auf die dortige Linksabbiegespur, heißt es im Polizeibericht. Zeitgleich scherte ein weiterer Pkw nach links auf diese Linksabbiegespur ein.

Es kam zur leichten Berührung der beiden Fahrzeuge wobei ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Da bei der Frau der Verdacht der Medikamenteneinnahme bestand wurde bei ihr eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen durchgeführt.