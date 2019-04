Schützengesellschaft ehrt langjährige Mitglieder

Bei der Jahresversammlung der SG Castell berichtete der 1. Schützenmeister Stephan Klotz von einer konstant gebliebenen Mitgliederzahl und konnte vermelden, für das neue Jahr bereits das erste Neumitglied aufgenommen zu haben.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Schützenjugend dem Verein treu bleibt und in der kommenden Runde mit einer Mannschaft an den Rundenwettkämpfen teilnehmen will. Die Berichte der einzelnen Spartenleiter waren durchwegs positiv und die Kassenprüfer bestätigten der Schatzmeisterin Brigitte Kaul eine tadellose Kassenführung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die im Wettkampf gemeldete Pistolenmannschaft erkämpfte sich mit nur einem verlorenen Wettkampf die Tabellenspitze und wird somit in der kommenden Runde in der Gauoberliga antreten.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Klaus Wanninger (30 Jahre), Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, Manfred Paul (beide 40 Jahre) und Gerhard Wahler (50 Jahre) geehrt.