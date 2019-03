Schützengau Kitzingen gut in Schuss

30 Vereine, über 3000 Mitglieder: Wie gut das funktionieren kann, beweist der Schützengau Kitzingen eindrucksvoll. So wurde auf der Generalversammlung am Samstag im Schützenhaus Kitzingen nicht nur von sportlichen Erfolgen berichtet, sondern auch die Neuwahlen wurden zu einem überzeugenden Vertrauensbeweis für die amtierende Vorstandschaft: Sowohl 1. Gauschützenmeister Siegfried Weinig (Dettelbach) als auch das komplette Vorstandsteam wurden mit überwältigender Mehrheit, oft sogar einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ausgeschieden ist 1. Gausportleiter Hans Hartmann, für ihn wurde seine bisherige Stellvertreterin Bianca Krämer neu gewählt.

Für besondere Verdienste ehrte Weinig die 2. Gaudamenleiterin Dorothea Sturm (SG Altenschönbach), sie erhielt das Gauehrenzeichen in Silber. 1. Bezirksschützenmeister Mathias Dörrie verlieh die kleine Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) an 1. Gaudamenleiterin und 3. Gauschützenmeisterin Petra Will (SV Großlangheim) und an Georg Goller (SV Para 69 Kitzingen).

Junge Talente fördern

Mathias Dörrie berichtete in seinem Grußwort von sportlichen Erfolgen, die sich "wieder einmal sehen lassen können". So habe es 2018 vor allem im Jugendbereich deutsche und bayerische Meister aus Unterfranken gegeben. Er rief dazu auf, vor allem junge talentierte Schützen zu fördern. "Nehmt in euren Vereinen die Angebote von Bezirks- und Gauebene wahr", rief er den über 80 Delegierten zu.

An den Rundenwettkämpfen auf Gauebene haben 128 Mannschaften mit 380 Schützen teilgenommen, berichtete der scheidende Gausportleiter Hans Hartmann. Zusätzlich starteten im Bezirk sechs Mannschaften aus Großlangheim, Kitzingen und Marktsteft, das mit vier Mannschaften vertreten war; die Luftgewehrmannschaft aus Marktsteft schießt sogar in der Bayernliga. Enttäuschend verlief dagegen nach Hartmanns Worten das Gauschießen, es habe "keinen richtigen Anreiz" für leistungsstärkere Schützen gegeben.

Bezirksschützentag in Wiesentheid und Prichsenstadt

Dem Kassenbericht von 1. Gaukassierin Ursula Falkenstein war zu entnehmen, dass die finanzielle Situation des Schützengaus als gesichert betrachtet werden kann. Den Einnahmen in Höhe von rund 71 000 Euro standen Ausgaben von rund 69 000 Euro gegenüber, so dass unter dem Strich ein Plus von rund 2000 Euro zu verbuchen war. Kassenprüfer Peter Schwab bestätigte der gesamten Vorstandschaft einen "guten Job gemacht" zu haben, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen wurden gewählt: 1. Gauschützenmeister Siegfried Weinig, 2. Gauschützenmeister Achim Krämer, 3. Gauschützenmeisterin Petra Will, 1. Gaukassierin Ursula Falkenstein, 2. Gaukassier Dieter Will, 1. Gauschriftführer Wolfgang Markert, 1. Gausportleiterin Bianca Krämer, 2. Gausportleiter Matthias Grün, 1. Gaudamenleiterin Petra Will, 2. Gaudamenleiterin Dorothea Sturm, Kassenprüfer Peter Schwab und Elmar Högner (ausgeschieden ist Richard Konrad).

Zum Abschluss der Veranstaltung gab Gauschützenmeister Weinig bekannt, dass der Bezirksschützentag 2020 in Wiesentheid und Prichsenstadt stattfindet. Dort wird auch die Herbstversammlung des Schützengaus ausgerichtet.