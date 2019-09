Schützenfest in Wiesenbronn

Mit einem Standkonzert der Musikkapelle Reusch beginnt am Sonntag, 8. September, um 13 Uhr am Gasthaus Höfer der traditionelle Schützenauszug der Wiesenbronner Schützen.

Pünktlich um 13.30 Uhr setzt sich der Schützenzug in Bewegung und marschiert zum Schützenheim. Dort erfolgt die Proklamation der neuen Majestäten. Anschließend führt der Weg durch das Dorf zu den neuen Preisträgern und schließlich zum gemütlichen Beisammensein in die Gartenwirtschaft am Kellerhaus mit der weiteren Preisverteilung.

Hier spielt ab 15 Uhr die Musikkapelle Reusch zur Unterhaltung der Gäste auf. Nach alter Tradition besteht auch die Möglichkeit, auf der Holzkegelbahn eine „ruhige Kugel“ zu schieben. Zum Standkonzert und zum gemütlichen Beisammensein am Kellerhaus ist die gesamte Bevölkerung eingeladen.