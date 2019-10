Rüdenhausen vor 37 Minuten

Schützenball und Königsproklamation

Auf geht’s zum Schützenball, heißt es am Samstag, 12. Oktober, in Rüdenhausen. Ab 20 Uhr laden die Schützengilde und der TSV Rüdenhausen zum Schützenball mit Königsproklamation ein. Bekanntgegeben werden in der Turnhalle, laut Pressemitteilung, auch die Gewinner des Vereins- und Königsschießens. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Schwarzier Buam“. Zum Abholen der neuen Schützenkönige treffen sich die Mitglieder der Schützengilde bereits um 18.20 Uhr am Kirchplatz.