Schützen-Tradition: Der dritte Schossmeister der Familie

Die Ursprünge des Schützenwesens in Deutschland reichen bis ins Mittelalter zurück, seit 2015 gehört es zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Florian Poser, amtierender Schossmeister der auf das Jahr 1382 zurück gehenden Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Mainbernheim, hat sich für die Scheibe, die er anlässlich der Mainbernheimer Kirchweih gestiftet hat, einem eher beiläufig wahrgenommenen, aber umso wichtigeren Thema rund um den Schießsport gewidmet: Seine Scheibe zeigt die Entwicklung der Treffer-Erfassung im Laufe der Jahrhunderte. Und die Darstellungen sprechen nicht nur für den technischen Fortschritt, sondern bilden auch einen Teil Orts- und Kulturgeschichte ab.

Am Schützenmittwoch, seit Jahrhunderten der Höhepunkt der Mainbernheimer Kirchweih, wenn am letzten Mittwoch im August die Schützen zu Marschmusik, begleitet von Salutschüssen und mit Blumen geschmückt durch die Altstadt Mainbernheims flanieren, wurde die Scheibe des 41-Jährigen erstmals gezeigt. Wie es die Tradition will. Bis dahin ist es ein gut gehütetes Geheimnis des Mainbernheimer Schützen, der bei Eintritt in den Traditionsverein sein in weiter Ferne liegendes "Schossmeister-Jahr" mitgeteilt bekommt.

Florian Poser weiß seit dem 20. August 2000, dass er 2019 dran sein wird, die Scheibe zu bestellen, die Gesellschaft am Schützenmittwoch zum Essen einzuladen und rund um die Kirchweih noch die Zeche für viele kleine Annehmlichkeiten zu übernehmen. 1996 war er als Jungschütze in die Gesellschaft eingetreten, die bereits Vater Wolfgang und Großvater Günther als Schützenmeister für viele Jahre geleitet hatten.

Elektronische Erfassung

2019 ist auch das Jahr, in dem der erste elektronisch erfasste Königsschuss im Schützenhaus fällt. In rund einem dreiviertel Jahr Arbeit sind in dem 1980 eingeweihten Gebäude elektronische Schießstände entstanden, die seit der Eröffnung des Kirchweihschießens im Juni die 21 alten Stände mit den Zuganlagen ablösen. "Ein willkommener Anlass für mich, das Grundthema meiner Scheibe um die technische Entwicklung im Schützenwesen kreisen zu lassen", erklärt Poser.

Natürlich vor Mainbernheimer Lokalkolorit: Künstlerin Ulrike Hügelschäffer hat im oberen Segment der Scheibe die alte Schießhalle abgebildet. Ein einfacher Holzbau, von dem aus über Jahrhunderte die Schützen mit dem Feuerstutzen auf die Distanz von 100 Metern auf die Scheiben zielten, die am Hang an der äußeren Stadtmauer befestigt waren, der noch heute hinauf zum Turngarten führt.

Heute wird dort der Schützenmittwoch gefeiert, und es gibt einen kleinen Spielplatz. In einem Verschlag nahe dieses natürlichen Kugelfangs saßen damals meist Kinder, die mithilfe einer Holzfigur, die rein äußerlich einem orientalischen Mann ähnelt und daher als "Türke" bezeichnet wurde, die Treffer anzeigten. Heutzutage aus Sicherheitsgründen völlig undenkbar, da scharf geschossen wurde, damals normal.

1952 ging's weiter

Das ging in Mainbernheim wie im Rest Deutschlands so bis 1939 – dann verboten die Nazis die Schützengesellschaften. Erst 1952 wurde der Schießbetrieb in Mainbernheim wieder aufgenommen, allerdings nun mit Druckluftwaffen und einer Distanz von zehn Metern. Der "Türke" hatte ausgedient. Dafür kamen nun Zuganlagen, die bis ins Jahr 1980 noch mit Handkurbel bedient wurden. Ebenfalls auf der Scheibe zu sehen: Die "Siebener", die einst mit Zirkel und Auge die Trefferlage auf den Scheiben überprüften und diskutierten, wessen Schuss ein Quäntchen zentraler liegt. Noch heute gibt es dieses Team von sieben Schützen, die den ordnungsmäßen Ablauf des Schießbetriebs überwachen.

Die kleinen Details

Die Flickschusterei an der immer wieder renovierten Schießhalle hatte dann auch gegen 1979 ein Ende, als nach dem Abriss das neue Schützenhaus gebaut wurde. Die Handkurbel hatte ausgedient, die Scheiben elektrisch aus- und eingefahren, die Treffer mit der Zirkelmaschine elektronisch ausgewertet.

Poser sind auch die kleinen Details seiner Scheibe wichtig: Zum Beispiel die zentrale Sonnenuhr, die auf die älteste Scheibe der Sammlung der Gesellschaft anspielt und von 1783 stammt. Oder im Hintergrund die Scheiben, die Posers Vater und Großvater einst in ihrem Schossmeister-Jahr gestiftet hatten. Die Scheibe wird nun ein Jahr lang beim neuen Schützenkönig hängen, bevor sie einen Ehrenplatz im Schützenhaus findet.