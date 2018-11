Schützen-Leistungen gewürdigt

Anläßlich der Erfolge bei den Deutschen Titelkämpfen im Schützensport hatte die Gemeinde Sommerach drei Jungbürger zu einer Eintragung ins Goldene Gästebuch eingeladen. Bürgermeister Elmar Henke würdigte die Leistungen der Top-Talente der Schützenabteilung des SV/DJK Sommerach, die ihre Titel allesamt in diesem Jahr erkämpften. So der 16-jährige Julian Gebauer, der aktuell jüngstes Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft ist und Deutscher Meister in der Disziplin "10 Meter Laufende Scheibe" wurde.

Zwei Titel auf nationaler Ebene sicherten sich auch die für den TSV Grombühl startenden Noah Östreicher und Philipp Mangold. Sie gingen im Sommerbiathlon mit der Bayern-Auswahl an den Start und gewannen in dieser Mehrkampfsportart zweimal Gold. Alle drei Top-Athleten erhielten ihre sportliche Grundausbildung in der Fußballabteilung des SV/DJK Sommerach. Später waren sie an der Grundschule Sommerach in der Schulsportart "Sommer Biathlon mit dem Lichtgewehr" aktiv und schließlich wechselten die drei Jugendlichen in die Talentschmiede von Franz Völk. Der langjährige Erfolgscoach der Sommeracher Schützenabteilung formte die Nachwuchsschützen zu absoluten Top- Athleten, die bei Wettkämpfen den Namen Sommerach bis weit über die Landesgrenzen hinaus tragen.