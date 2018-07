MÜNSTERSCHWARZACH vor 48 Minuten

Schülerzeitung gegen „Fake News“

„Fake News“ lautet der Titel der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung „PEERplus“ des Egbert-Gymnasiums. Bei einem dreitägigen Seminar auf Kloster Banz vollendeten die Redakteure ihr Magazin, das in der Titelgeschichte die Politik des amerikanischen Präsidenten in den Mittelpunkt stellt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor. In ihren Redaktionssitzungen fiel ihnen auf, dass der Begriff „Fake News“ nicht nur in der Politik auftaucht, sondern auch in verschiedenen Lebensbereichen benutzt werden kann. Daneben sind Sport und gravierende Veränderungen im Schulleben ein Thema in der nächsten Ausgabe. Die Schülerzeitung wird am 21. Juli beim Schulfest verkauft. Zuvor, am 16. Juli, sind die jungen Redakteure wieder zur Preisverleihung des bayerischen Blattmacher-Wettbewerbs eingeladen, diesmal in den bayerischen Landtag.