Schülertreffen der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1954 in Schwarzenau

Ein von Rita Ruß und Bernhard Pfriem organisiertes Schülertreffen der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1954 der ehemaligen Volksschule Schwarzenau fand Ende September in Schwarzenau statt. Das Treffen startete im Haus der Gemeinschaft mit einem Sektempfang und anschließendem gemeinsamen Mittagessen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit dem letzten Schülertreffen waren 28 Jahre vergangen. Im weiteren Verlauf weckte eine Führung im Staatsgut durch Herrn Stöckinger bei vielen Teilnehmern wieder alte Erinnerungen. Danach wurden bei Kaffee und Kuchen weiter über vergangene Zeiten gesprochen, Anekdoten ausgetauscht und alte Fotos betrachtet. Am Abend gedachte man, in einen vom Gottesdienstbeauftragten Werner Scharf gehaltenen Wortgottesdienst, der verstorbenen Lehrer und Schulkameraden. Ausklingen ließ man den durchweg gelungenen Tag beim Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenau, so die Mitteilung abschließend.