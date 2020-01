Volkach vor 1 Stunde

Schülerinnen machten Tage der Orientierung

Die Klasse 9b der Mädchenrealschule Volkach mit den Lehrerinnen Claudia Eißner und Ingrid von Wietersheim machte sich auf den Weg zu den Orientierungstagen in das Montanahaus in Bamberg. Nach der Begrüßung durch eine Schwester und dem Bezug der Zimmer ging es mit den ersten Einheiten los. Die Schülerinnen konnten sich hier zunächst zu ihren Erwartungen äußern und mit Hilfe einer Meditationsübung den Ballast des Alltags „abwerfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Selbstfindung und Selbstreflexion waren Themenschwerpunkte. Am nächsten Tag ging es dann auch um Selbst- und Fremdeinschätzung. Die Spiele und Übungen dienten dazu, zu erfahren, was jede einzelne Mitschülerin über die andere denkt (wobei hier nur die positiven Eigenschaften erwähnt wurden) und sollten die Klassengemeinschaft stärken. Später hatten die Schülerinnen die Gelegenheit, ein Tagebuch kreativ zu gestalten. Nach dem Abendessen schauten alle gemeinsam den Film „Gehe und lebe“. Am nächsten Tag feierte die Klasse zusammen mit den Lehrkräften einen selbst vorbereiteten Gottesdienst zum Thema „Weihnachten“.