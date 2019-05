Schülerinnen gaben Einblick in den Musikalltag

„Herzlich willkommen zu unsrer Show!“: Mit dem Schlusssatz des ersten Liedes war alles gesagt. Nach monatelangen Planungen und wochenlanger Übungsphase begrüßten die beiden fünften Klassen der Volkacher Mädchenrealschule der Franziskanerinnen voller Freude ihre Zuhörer, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Für viele Schülerinnen war es der erste öffentliche Schulauftritt und da wollte man auf keinen Fall die eingeladenen Eltern enttäuschen. So gaben die Mädchen hochmotiviert rund eine Stunde lang einen Einblick in ihren Musikalltag mit Solo- oder Duobeiträgen mit Klavier, Klarinette, Querflöte, Geige und Cello sowie gemeinsam gesungenen Liedern.

Dass an einem Konzert mehr dran ist, als der Auftritt alleine, haben die Schülerinnen in der Vorbereitung hautnah mitbekommen, sei es die Plakat- und Programmgestaltung, die Werbung oder eben das Vorbereiten und Üben.

Der große Applaus der Gäste und der Wunsch nach einer Zugabe zeigte ihnen am Ende aber, dass ihr musikalisches Debüt an ihrer neuen Schule ein voller Erfolg war, so das Presseschreiben. Großes Lob gab es auch von Schulleiterin Doris Roth.