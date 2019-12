Volkach vor 30 Minuten

Schülerinnen besuchten Bamberg

Die Dillinger Franziskanerinnen im Montanahaus in Bamberg gehören zu der Ordensgemeinschaft der Schwestern in Volkach. Um einmal einen kleinen Einblick in diese Ordensgemeinschaft zu erhalten, fuhren beide sechsten Klassen aus Volkach nach Bamberg.