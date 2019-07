Wiesentheid vor 59 Minuten

Schülerexkursion: Gemeinsam lernen im Erlebnisbiotop "Lindle"

Insgesamt 80 Schülerinnen und Schüler der 5. und 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid nahmen gemeinsam mit vier Lehrkräften an einer geografischen Exkursion ins Ries teil. Je nach Altersstufe absolvierten die Jugendlichen unterschiedliche Programmangebote: Die Fünftklässler besuchten das Rieskratermuseum und den Kirchturm der Georgskirche in Nördlingen. Die Oberstufen­schüler frischten am Wallersteinfelsen ihr Wissen zur Ries-Entstehung auf. Sie erfuhren, dass der Wallersteinfelsen einst als Insel aus dem Ries-See ragte, der sich nach dem Meteoriteneinschlag im Krater gebildet hatte. Der Nachmittag stand unter dem Motto des gemeinsamen Lernens. Alle Exkursionsteilnehmer trafen sich im ehemaligen Steinbruch „Erlebnisgeotop Lindle“, wo einige Oberstufenschüler für ihre Klassenkameraden und die Fünftklässler, unter Leitung von Dr. Ulrike Sandmeyer-Haus, einen Lernzirkel zur Ries-Entstehung und den Gesteinen im Ries vorbereitet hatten.