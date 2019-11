Marktbreit vor 1 Stunde

Schüleraustausch mit Partnerschule in Tschechien

Auch in diesem Schuljahr machten sich 14 Schüler des Gymnasiums Marktbreit mit ihren Lehrern David Dell und Katja Schulte-Bockholt auf die Reise, um ihre tschechische Partnerschule in Zábreh zu besuchen. Mit dem Zug ging es über Cheb und Prag ins mährische Zábreh. Die Schüler besichtigten das Renaissance-Schloss Velké Losiny und die dort ansässige Papiermühle. Sie wanderten gemeinsam und besuchten als krönenden Abschluss der Fahrt Prag. Daneben takteten sich die deutschen Schüler in das Alltagsleben ihrer Austauschpartner ein: „Dein Alltag – mein Alltag“, so lautete das Motto des Austauschs. Da die tschechischen Schüler Deutsch als Unterrichtsfach haben und darüber hinaus alle Jugendlichen Englisch sprechen, war die Kommunikation kein Problem. Im Frühjahr kommt die tschechische Gruppe nach Marktbreit und lernt das Leben in Deutschland kennen.