Schüleraustausch Wiesentheid - Caen

Eine Woche lang waren 22 Schüler aus der 7. bis 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid, begleitet von Christine Gumann und Renate Prinz, in der Normandie unterwegs. Sie waren laut Pressemitteilung zu Besuch bei ihren französischen Austauschpartnern, die bereits letztes Schuljahr in Wiesentheid zu Gast waren. Die Anfahrt dauerte zwar 14 Stunden. Nach der Ankunft in Caen verbrachten die Schüler den Abend in den Familien. Am nächsten Tag lernten die deutschen Schüler das Collège „Guillaume de Normandie“ kennen und wurden vom Leiter der Schule, Monsieur L‘Homme, herzlich begrüßt. Bei der anschließenden Rallye durch Caen und einem Besuch im Regionalmuseum lernten sie laut Mitteilung auch die Stadt kennen. Höhepunkt des Austausches war wohl die gemeinsame Wattwanderung durch das Meer zum Mont-Saint-Michel. Die malerische Hafenstadt Honfleur und eine Besichtigung des berühmten Wandteppichs von Bayeux standen ebenso auf dem Programm, wie andere interessante Museen, eine Käserei und eine Cidrerie. Nach einer eindrucksvollen Woche in Caen kehrten die Schüler wieder nach Wiesentheid zurück.