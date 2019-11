Münsterschwarzach vor 55 Minuten

Schüler sensibilisieren Schüler für Mediennutzung

Cybermobbing und Onlinespiele – unter diese beiden Themen hat das Netzgänger-Team, bestehend aus Schülerinnen und Schülern des Egbert-Gymnasiums-Münsterschwarzach (EGM) eine Präventionsveranstaltung gestellt. Dazu wurden erstmals auch Viertklässler aus der Grundschule Gerolzhofen sowie deren Lehrkräfte und der Elternbeirat nach Münsterschwarzach eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während letztere durch den Leiter des Projekts Martin Pohl geschult wurden, ging es für die Kinder in Workshops mit den "Netzgängern" um Respekt in Messenger-Apps wie WhatsApp und Onlinespiele. Das Profilfach Netzgänger kann am EGM von der neunten bis zwölften Klasse als sogenanntes Profilfach gewählt werden. Die Ausbildung zum "Peer-Tutor" erfolgt je nach Wahl in der zehnten oder elften Klasse. Bereits zum Schuljahresbeginn stehen Aus- und Fortbildungstage auf dem Programm. Themen der Netzgänger sind unter anderem "Virtuelle Spielewelten, Soziale Netzwerke, Cybermobbing und Smart-im-Netz". Das Projekt orientiert sich am Programm von Condrobs e.V., einem gemeinnützigen Verein, der sich intensiv dem Thema Suchtprävention widmet und von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 2013 initiiert wurde.