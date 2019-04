Schüler sagen dem Blutkrebs den Kampf an

Die Oberstufenschüler am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach waren betroffen, als Mira Herrgen von der DKMS (Deutsche Knochenmarkspende) ihnen mitteilte, dass alle 15 Minuten ein Mensch an Blutkrebs stirbt. Demzufolge war ein Großteil der Schüler im Anschluss an den Vortrag von Mira Herrgen bereit, sich für die DKMS registrieren zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Anhand mehrerer Fälle von ehemals erkrankten Personen erfuhren die Schüler, wie leicht man helfen, aber auch wie schnell die Krankheit zum Tod führen kann, wenn sich kein Spender finden lässt.

Zusätzlich veranschaulicht wurde die Präsentation der DKMS durch Jenny Kriegsmann, die 2018 als Spenderin einer Person das Leben retten konnte. Während dieser Schilderung herrschte im Konstitutionssaal Stille, denn alle Zuhörer nahmen gedanklich an dem Rettungsprozess teil. Nach Abschluss des Vortrags von Mira Herrgen und Jenny Kriegsmann standen die Oberstufenschüler Schlange, um sich typisieren zu lassen. Dank der Mithilfe einiger Mitschüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe funktionierten die Registrierungen reibungslos. Initiiert wurde der Besuch der DKMS von der angehende Abiturientin und Jahrgangsstufensprecherin Julia Möslein.