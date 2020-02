Schüler organisieren Abschiedsfeier für Hilmar Kirch

Für seinen letzten Tag im Amt als Schulleiter des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) hatte sich die SMV, als Vertreter der Schülerschaft, etwas Besonderes für Hilmar Kirchs Abschied überlegt. Sie organisierten zusammen mit ihren Verbindungslehrern eine Überraschungsabschiedsfeier, die nur von und durch Schüler gestaltet wurde, wie es in einem Presseschreiben heißt.

Im Vorfeld hatten alle dicht gehalten und Hilmar Kirch hatte keine Ahnung, was ihn erwarten würde, als er unter einem Vorwand zur Sporthalle „gelockt“ wurde. Dort empfing ihn, unter tosendem Applaus und mit lauter Musik, die gesamte Schülerschaft des LSH, zusammen mit ihren Lehrkräften. Kirch wurde mit Bademantel und Sonnenbrille ausgestattet und durfte in Boxermanier ein Bad in der Menge nehmen, als er den Gang zur Bühne durchschritt, von wo aus er seine Festspiele verfolgte.

Schüler hatten sich das Programm selbst überlegt

Für diese hatten sich die Schüler ein abwechslungsreiches Programm überlegt, durch das die Schülersprecher Clara Fleischmann, Paul Hubmann und einer der Oberstufensprecher der Q12, Philipp Zink, führten. Unter den vielen kreativen Geschenken und Beiträgen für Kirch, waren ein Fotokalender, Gedichte, Karten, ein Puzzle, ein Quiz, ein Steckbrief, ein Vokabelkalender in verschiedenen Sprachen, aber auch ein LSH-Kuchen, ein Schulnachbau aus Karton, eine selbstgebastelte Wetterstation sowie eine Preisverleihung und ein Macarena-Flashmob.

Der Chor gab ein für Kirch umgedichtetes Lied zum Besten und das P-Seminar „Songwriting“ präsentierte den eigens für Kirchs Abschied geschriebenen Schulsong, dessen Refrain alle Anwesenden begeistert mitsangen.

Nicht vergessen wurde auch Kirchs Nachfolger Achim Höfle. Er bekam eine große Schuhsohle, verziert mit dem Motto „Gemeinsam in die Zukunft“, stellvertretend dafür, dass Höfle nun in die großen Fußstapfen seines Vorgängers trete, aber auch die Unterstützung der gesamten Schülerschaft habe, so das Presseschreiben abschließend.