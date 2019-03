Schüler machen sich stark gegen Rassismus

Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Rassismus“ am 21. März zeigten engagierte Schüler der Leo-Weismantel-Realschule und der Privaten Realschule des Bildungswerks Marktbreit, was sie von Ausgrenzung und rassistischen Aussagen halten: nämlich überhaupt nichts. Mittels Poster und Flyer machten sie laut einer Pressemitteilung auf die Gefahren und Auswirkungen aufmerksam. Außerdem verkauften sie selbstgemachte Leckereien sowie eigens für diesen Tag entworfene und hergestellte Buttons, um so auch ein klares positives Zeichen nach außen zu setzen. Der Erlös dieser Aktion geht als Spende an den Weißen Ring. Um die Thematik weiter zu vertiefen und nicht aus den Augen zu verlieren, wird Anfang Mai der aus den Medien bekannte Carsten Stahl mit einem Vortrag gegen Mobbing an die Schulen kommen. Auch an diesem Tag wird es wieder heißen: Wir machen uns stark gegen Ausgrenzungen!