Wiesentheid vor 54 Minuten

Schüler machen Ausflug nach Bamberg

Von wegen nur Weihnachtsmarkt, dachten sich die Schüler der 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald Landschulheimes Wiesentheid beim Ausflug nach Bamberg. Gemeinsam mit den Tutoren und den begleitenden Lehrern entdeckten die neugierigen 5. Klässler das Naturkundemuseum, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Multivision „Die Biosphäre – vom Kreislauf des Lebens“ lernten die Unterstufenschüler viel über das Zusammenleben der Organismen auf dem Planeten Erde und die Verantwortung der Menschheit für die Zukunft unseres Planeten. Eine Museumsrallye ließ die Schüler eintauchen in die fossile Welt der Tiere aus dem Jurazeitalter, in die Sonderausstellung „Wer ist der Wolf“ und in den berühmten Bamberger Vogelsaal aus dem 18. Jahrhundert. Zum Abschluss führte der Weg über den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt auf dem Maximiliansplatz.