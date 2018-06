Schüler für ihr Engagement für Afrika geehrt

Einen würdigen Empfang bereitete Bürgermeister Volker Schmitt im Rathaus einer Gruppe von Schülern des Egbert-Gymnasiums. Hierzu hatte er extra seine Amtskette angelegt. Schüler aus der Abiturklasse und der Mittelstufe bildeten die sogenannte „Afrika-Gruppe“, um sich mit Schülern aus Hanga (Tansania) interkulturell auszutauschen.

Möglich machte das Oberstudienrat Bruder Julian Glienke, der dort zwei Jahre im missionarischen Einsatz war. Die Abiturienten nahmen 2017 an einer Studienfahrt nach Hanga teil, worauf sie sich intensiv vorbereiteten. Unter anderem hatten sie ein Benefizkonzert für Hanga organisiert, dessen Erlös sie in die dortige Partnerschule mitbrachten.

Gegenbesuch aus Hanga

In einer eigens herausgegebenen „Afrika-Zeitung“ berichteten sie über ihre Erlebnisse. Bürgermeister Schmitt hob besonders die Nachhaltigkeit der Arbeit der Schüler hervor, die an einem Projekttag Afrika, Tansania und Kongo präsentierten. Höhepunkt war dann der Gegenbesuch von fünf Schülern aus Hanga. Begleitet wurden sie hierbei ständig von den Schülern der Mittelstufe aus der „Afrika-Gruppe“.

Ein besonderes Ereignis war das „Afrika-Konzert“ im Mai, wo die Gymnasiasten zusammen mit den Gastschülern in der Aula der Schule ein unvergessliches Programm vorstellten. Tief beeindruckt war man von den selbstkomponierten Liedern der Gäste, die von Afrika, Aufbruch und den Sorgen der Jugendlichen erzählten. Schulleiter Robert Scheller war begeistert von dem sozialen Engagement der Schüler, welches über die Grenzen hinausging.

Nachfolger bestärkt

„Eine nicht leicht scheinende Aufgabe so gut hinzubekommen, zeigt, wo eine Persönlichkeit zum Wirken kommt“, so der Direktor und spricht davon, dass er viele positive Impulse bei den Schülern gespürt habe, als diese von ihrer Reise zurückkamen. Bürgermeister Schmitt hatte zum Schluss noch einen Wunsch: Dass die Schüler der Mittelstufe auch einmal in die Fußstapfen der Abiturienten treten werden und respektvoll in Hanga als Botschafter des Egbert-Gymnasium auftreten.