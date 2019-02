Schüler aus Martinsheim tritt bei KiKA-Show "Dein Song" an

In der Fernsehsendung "Dein Song" dreht sich alles um selbst geschriebene Lieder. Simon Nagler aus Martinsheim ist einer von 18 Nachwuchskomponisten, die es geschafft haben, sich mit ihrem Stück gegen rund 300 Mitbewerber durchzusetzen und sich damit für die erste Runde der Show zu qualifizieren. Bei einem Casting auf Schloss Biebrich bei Wiesbaden hat der 17-Jährige den Song "Take Your Time" vor einer Jury präsentiert. In Letzterer sitzt unter anderem die Frontfrau der Popgruppe MIA, Mietze Katz.

Wer die Jury mit seinen Kompositionen überzeugt, kann sich entweder direkt für das Finale qualifizieren, oder darf in einem Komponisten-Camp auf Ibiza weiter an seinem Song feilen. Acht prominente Musikpaten, darunter zum Beispiel Nico Santos und Rea Garvey, unterstützen die jungen Komponisten, die weitergekommen sind. Manche Teilnehmer scheiden aber auch direkt nach dem Casting aus.

Simon plant, Musik zum Beruf zu machen

Obwohl die Dreharbeiten schon abgeschlossen sind, darf Simon natürlich noch nicht verraten, ob er weiterkommt oder nicht. Fest steht: Er bringt einiges an musikalischer Erfahrung mit. Seit der dritten Klasse nimmt Simon Klavierunterricht. Er spielt in einer Schulband, und gelegentlich auch mal die Orgel bei Gottesdiensten. Die Botschaft seines Songs "Take Your Time" ist es, "sich Zeit für Musik zu nehmen und diese zu genießen". Kein Wunder also, dass Simon plant, sein Hobby zum Beruf zu machen. Nach dem Abitur will der Jugendliche Musik studieren.

So kam es dazu, dass sich Simon bei der Sendung beworben hat: Einfach mal ein Lied komponieren

Am Mittwoch, 27. Februar, 19.25 Uhr, zeigt der Sender KiKA den Fernsehauftritt. Insgesamt hat die Show "Dein Song" 16 Folgen, die erste davon wird am Montag, 25. Februar, ausgestrahlt.