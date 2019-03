Schüler auf dem Bauernhof

Bei einer Projektwoche zum Thema Landwirtschaft besuchten die 5. Klassen des Gymnasiums Marktbreit den landwirtschaftlichen Betrieb des BBV-Ortsobmanns Armin Gernet in Segnitz. Sie sammelten dabei wertvolle Eindrücke und Informationen der Landwirtschaft von heute. Neben dem klassischen Ackerbau betreibt Landwirt Gernet Schweine- und Rindermast sowie eine Mutterkuhhaltung. Da er auch ausgebildeter Metzger ist, stellt er eigene Wurstwaren her. Damit kann er einen Großteil der selbst erzeugten Tiere über den eigenen Hofladen vermarkten, heißt es in einer Pressemitteilung.