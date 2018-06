Schriftzug mit Ortsname beschädigt

In den vergangenen Tagen machte sich ein unbekannter Täter am Schriftzug des Ortsnamen von Segnitz, der auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs von Sulzfeld kommend aufgestellt ist, zu schaffen. Dabei brach er einen Buchstaben heraus und entwendete diesen. Ferner wurden zwei weitere Buchstaben verbogen, so die Polizei. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321)141-0.