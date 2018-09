Schreckschussapparat aus Weinberg gestohlen

Trennfeld (stet) Was ist dran an Trennfeld, dass sich hier immer wieder Tausende von Staren treffen, um sich auf den Weg Richtung Süden zu machen? Erst kürzlich veröffentlichten wir ein beeindruckendes Bild von Staren, die Stromleitungen und -masten bevölkerten. Doch diese Aufnahme ist noch erstaunlicher: Jeden Morgen kommen Tausende Stare, die auf dem Weg in den Süden an den Seen von Trennfeld übernachten. Im Dorf und auf den Stromleitungen lassen sie sich nieder, um dann gemeinsam in die Weinberge der Umgebung zu einem reich gedeckten Frühstückstisch zu fliegen.