Schrebergarten verwüstet

Am Sonntag zwischen 4 und 12 Uhr verwüsteten unbekannte Täter in der Uferstraße in Dettelbach einen Schrebergarten. Die Täter warfen verschiedene Möbelstücke und ein Zelt um. Außerdem traten sie die Holztüre eines Schuppens ein und verschürten in einer Feuerstelle einen Klappstuhl. Es entstand laut Polizei Schaden von etwa 600 Euro.